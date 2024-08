Moliterno: “un onore ricevere in visita Lord Russel, barone di Liverpool, dal 1981 membro della House of Lords”. I dettagli

“Amo discutere di politica, ma non capita tutti i giorni di poterlo fare con un rappresentante della Camera dei Lord del Parlamento del Regno Unito”.

Così racconta il sindaco di Moliterno, Antonio Rubino:

“Oggi, quello che chiamiamo ‘turismo delle radici’ ha permesso una visita d’eccezione al Comune di Moliterno, ho avuto il piacere di accogliere Lord Simon Gordon Russel, barone di Liverpool, dal 1981 membro della House of Lords.

Simon Russel, che ha lavorato per anni come management consultant in Inghilterra, è sposato con Gilda Albano, docente universitaria, moliternese.

Lord Russel, che tornerà a trovarci, ha voluto conoscere più da vicino le vicende amministrative dei comuni italiani, raccontandomi che analoghe difficoltà si vivono nelle aree interne del Regno Unito.

Una visita che ci onora, un confronto e una relazione motivo di grande crescita“.