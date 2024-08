Ruoti si prepara a festeggiare San Rocco! Ecco il programma

Ruoti si prepara a festeggiare San Rocco.

Il 16 agosto, infatti, si conferma uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dell’estate.

Venerato dalla Chiesa come protettore dei pellegrini, degli appestati e dei contagiati (simbolo di carità e guarigione verso i malati) è anche invocato in molti paesi come protettore degli animali e dagli eventi catastrofici naturali.

Emblema delle sofferenze, è considerato anche il patrono degli invalidi, dei prigionieri e degli emarginati.

Come ogni anno sentita è la partecipazione dei tanti fedeli che, sempre più numerosi, rivolgeranno le proprie preghiere all’amato San Rocco.

Questo il programma completo.