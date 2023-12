Muro Lucano: torna il Premio Internazionale dedicato a San Gerardo Majella, uomo di fede e straordinario poeta dell’anima. I dettagli

Il prestigioso Premio Internazionale di Poesie San Gerardo Majella si appresta a inaugurare la sua XVI edizione, segnando un sentiero che ha avuto inizio nel lontano 2009 e che oggi si erge come faro luminoso per gli appassionati della poesia.

Questo evento annuale ha il nobile intento di rendere omaggio a una delle figure più iconiche della cultura popolare italiana, Gerardo Majella, uomo di fede e straordinario poeta dell’anima.

Organizzato con dedizione assoluta dall’associazione Unitre di Muro Lucano, il premio si distingue per la sua scelta di dedicarsi a Gerardo Majella, riconoscendo e celebrando la sua semplicità ed umiltà.

Queste qualità emergono in modo tangibile nella sua figura, trasmettendo emozioni e stati d’animo in maniera straordinariamente evocativa.

L’omaggio si estende non solo all’uomo, ma alla poesia stessa, un medium attraverso il quale è possibile esprimere le stesse sensazioni che Majella sapeva narrare con sublime maestria.

Il concorso, articolato in tre sezioni – poesia in lingua italiana, poesia in vernacolo e la sezione Racconti – offre uno spazio generoso alla libertà di espressione.

Gli autori sono incoraggiati a condividere le proprie visioni e passioni senza restrizioni tematiche.

Il periodo di svolgimento, che va dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno, consente agli artisti di dedicarsi con attenzione e passione alle proprie opere.

Un panel di esperti nel campo della cultura e della letteratura giudica le opere in forma anonima.

La giuria, un vero e proprio melting pot di competenze, include la prof.ssa Patrizia Del Puente, responsabile del progetto A.L.Ba e del Centro Internazionale di Dialettologia, il prof. Gianni Antonio Palumbo, autore di numerosi contributi di critica letteraria, la Dott.ssa Maria Antonietta D’Agostino, poetessa, scrittrice, pittrice e presidente di Matera poesia 1995, e Don Thomas Sojan John, parroco di Muro Lucano.

La sezione narrativa vede la partecipazione del prof. Giuseppe Autunno, del sig. Domenico Faniello, poeta e cultore della materia, e delle prof.sse Maria Antonietta Lordi e Maura Picinich, entrambe esperte nella materia.

Oltre alle sezioni principali, il premio prevede l’assegnazione di premi speciali ad opere di particolare pregio artistico e tematico.

Tra questi, spiccano il premio “San Gerardo Majella”, il premio “Città di Muro Lucano”, il premio “Poesia Straniera” e il premio “della Critica”.

Questi riconoscimenti vanno oltre la semplice partecipazione, celebrando le opere che si distinguono per la loro profondità e originalità.

Le premiazioni, apice emozionante di questo straordinario evento, si svolgono nel suggestivo scenario di Muro Lucano, il secondo sabato del mese di giugno.

Questo non è solo un momento di celebrazione artistica, ma anche un’occasione per dimostrare quanto iniziative di questo tipo possano catturare l’interesse, affascinare e creare nuovi legami o consolidare quelli già esistenti.

La poesia, come forma di espressione artistica, si avvale di un linguaggio evocativo per eccellenza, capace di trasmettere stati d’animo, emozioni e sentimenti.

Un linguaggio che, in maniera simile alla musica, supera i confini e le regole predefinite, lasciando agli artisti la libertà di esprimersi.

Il Premio Internazionale di Poesie San Gerardo Majella persiste come una manifestazione straordinaria, canalizzando la creatività e l’arte attraverso la poesia.

Un omaggio all’umanità e alla sua capacità di trasmettere, attraverso le parole, il profondo intreccio di emozioni che rendono unica la nostra esperienza.