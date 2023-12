Natale a Tito: una nuova bianca stagione sta per iniziare! Ecco il programma degli eventi

Una nuova bianca stagione sta per iniziare a Tito.

Il tutto prenderà il via domani con l’illuminazione del versante della torre di Satriano in Tito che si affaccia verso Tito, l’installazione, curata come sempre dall’Anspi Carità, con il sostegno ed il patrocinio dell’amministrazione comunale di Tito ed il patrocinio della presidenza del consiglio di Basilicata.

Ma gli eventi natalizi non finiscono qui.

Commenta l’amministrazione comunale:

“Luci, mercatini, musica e giochi vi aspettano per vivere queste festività natalizie in armonia e spensieratezza!”.

Ecco il programma completo degli eventi natalizi.