Nel potentino più di 400 bambini pronti ad imparare tecniche salvavita grazie a questi volontari! Il progetto

Il Progetto “Pronti al Soccorso” è dedicato a diffondere la cultura del Dono e del Primo Soccorso nella comunità educante e mira a fornire ai giovani la capacità di assumere adeguati comportamenti e realizzare un primo soccorso efficace in caso di necessità.

L’iniziativa è promossa dalle AVIS di Pignola e Abriola, in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale La Vita in un Battito e in partnership con la Farmacia Giacovazzo e il patrocino dei Comuni di Pignola e Abriola.

A partire dal 15 febbraio 2024 “Pronti al Soccorso”, approvato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Silvia Lepore, coinvolgerà più di 400 bambini della scuola Primaria e Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Statale di “Pignola”, che saranno impegnati nelle attività nei rispettivi plessi di Pignola, Pantano e Abriola.

Tale attività formativa è proposta nella convinzione che ogni azione educativa orientata alla promozione della salute possa contribuire al significativo arricchimento culturale nei bambini e nei giovani e di sensibilizzazione ai temi della donazione, della generosità e alla drastica riduzione della mortalità evitabile nel nostro Paese.

OBIETTIVI:

La finalità perseguita è la promozione di pratiche di cittadinanza attiva con l’obiettivo di SALVARE VITE UMANE, nonché assumere adeguati comportamenti per garantire la propria e altrui sicurezza, con l’intento di essere in grado di individuare situazioni di pericolo e le circostanze che necessitano dell’immediato intervento del soccorso e promuovere uno stile di vita sano e attivo.

Molteplici studi hanno dimostrato che gli adolescenti, ma anche i bambini, sono in grado di imparare ed applicare le tecniche di Primo Soccorso.

Attraverso tale educazione è possibile contribuire in modo rilevante a far crescere nelle giovani generazioni la consapevolezza del quotidiano essere parte di una comunità, diffondendo i valori della solidarietà e della generosità.

METODOLOGIE:

Il Progetto “Pronti al Soccorso” prevede il contatto diretto degli studenti con i volontari dell’AVIS e gli Istruttori di Rianimazione Cardiopolmonare dell’A.P.S. La Vita in un Battito attraverso incontri formativi improntati sul gioco, inteso come strumento di apprendimento, per facilitare il processo attuativo e favorire il consolidamento delle pratiche e dei concetti sperimentati durante il corso.

SVOLGIMENTO:

Le iniziative formative destinate ai vari gradi di istruzione hanno l’obiettivo di fornire ai giovani la capacità di assumere adeguati comportamenti e realizzare un primo soccorso efficace in caso di necessità.

I contenuti e le nozioni impartite saranno diversificati e trasmessi a seconda delle fasce di età e tenendo conto delle varie fasi di sviluppo degli alunni, gli incontri si svolgeranno in maniera interattiva e sotto forma di gioco con l’ausilio di materiale cartaceo e strumenti multimediali quali: fumetti, filmati, racconti e giochi con fini educativi.

Inoltre saranno utilizzati manichini idonei per l’addestramento delle tecniche di RCP (Rianimazione Cardio Polmonare) e di disostruzione delle vie aeree.

CONCLUSIONE:

Il Primo Soccorso rappresenta l’aiuto immediato che viene prestato alla vittima di un improvviso evento dannoso per la salute, il cui obiettivo è preservare la vita, alleviare la sofferenza, prevenire nuovi incidenti, favorire la guarigione.

Le iniziative sul Primo Soccorso possono concorrere alla formazione di quelle competenze trasversali che mirano allo sviluppo armonico ed integrale della persona, per formare un individuo che sviluppi un’identità sensibile ed aperta alla reciprocità verso l’altro, promuovendo azioni di cittadinanza attiva a partire dalle nuove generazioni.