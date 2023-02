Nel potentino siglato un protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto del bullismo online. Ecco i dettagli

L’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Basilicata e l’associazione PLUG APS di Pignola hanno siglato un protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

Il Garante, dott. Vincenzo Giuliano, ha dichiarato:

“Sono lieto di aggregare al Tavolo tecnico del garante l’Associazione PLUG APS per combattere il cyberbullismo, un fenomeno che sta diventando sempre più diffuso e pericoloso per i giovani.

Questa partnership ci permetterà di raggiungere sempre più un vasto pubblico di adolescenti e di sensibilizzare la comunità sulle conseguenze negative del bullismo online.

L’accordo prevede la realizzazione di attività di formazione e sensibilizzazione per i giovani, la promozione di buone pratiche per la prevenzione del cyberbullismo e la creazione di una rete di supporto per le vittime”.

Così i componenti dell’‘associazione PLUG APS:

“Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione con l’Autorità Garante.

Il nostro obiettivo è quello di fornire ai giovani strumenti e competenze per prevenire e affrontare il cyberbullismo, attraverso programmi di formazione e sensibilizzazione.

Siamo convinti che lavorando insieme possiamo creare un futuro più sicuro e solidale per i giovani“.

L’Autorità Garante e PLUG APS lavoreranno a stretto contatto per garantire che questa iniziativa abbia un impatto significativo nella lotta contro il cyberbullismo e per promuovere una cultura della sicurezza e della solidarietà online.a

