Nemoli: su questo lago pronti a vivere la magia natalizia tra giochi d’acqua e luci, acrobazie mozzafiato e fiabe! Ecco gli spettacoli gratuiti in programma

Grande attesa per i giochi d’acqua al lago Sirino di Nemoli nella versione natalizia dello spettacolo “Luci e suoni sul Lago”.

Belle novità anche per le famiglie.

Da Mercoledì 27 a Sabato 30 Dicembre 2023, tutti i pomeriggi dalle ore 17:00 alle 19:00, gli artisti della compagnia Giullari d’Italia coinvolgeranno i bambini e le loro famiglie in un’atmosfera magica con numeri di giocolerai, con acrobazie mozzafiato, con coreografie musicali natalizie, con la narrazione di fiabe in costume.

Quindi sulle acque e sulle sponde della splendida cornice del lago Sirino, ogni sera alle ore 20:00, andrà in scena il coinvolgente show di giochi d’acqua e luci con fontane danzanti, laser e musiche originali.

Ha dichiarato il sindaco di Nemoli, Domenico Carlomagno:

“Continua la nostra operazione di promozione del territorio che nel corso di questi anni ha portato un numero sempre crescente di turisti nella nostra area.

In occasione delle vacanze, abbiamo pensato di aggiungere al suggestivo show sull’acqua, momenti di animazione, di giochi, di coinvolgimento per i bambini e le loro famiglie per vivere insieme la magia del Natale e promuovere valori come la condivisione, la collaborazione e la solidarietà”.

L’animazione è affidata alla compagnia Giullari d’Italia provenienti da tutt’Italia. Mentre lo show “Luci e suoni sul Lago” è realizzato dalla società D&D Show di Roma di Matteo D’Addario, con la direzione artistica e tecnica di Nicola Lanziani e le musiche originali del maestro Rocco Petruzzi.

Il villaggio delle fiabe è realizzato dai ragazzi del territorio.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Il programma nel dettaglio prevede dal 27 al 30 dicembre, tutte le sere lo spettacolo: “Luci e suoni sul Lago”, con tre repliche alle ore 20:00, 20:30 e alle 21:00.

Mercoledì 27 dalle ore 17:00: “La corte in Festa Christmas Edition”, animazione circense itinerante a tema natalizio, acrobazie su trampoli ed effetti speciali con il fuoco – “Il villaggio delle fiabe”: attività per bambini e racconto di fiabe itinerante sul lago con attori in costume.

Giovedì 28 dalle ore 17:00: “Il Mondo Incantato Show Christmas Edition”, Spettacolo di bolle giganti e magia. Venerdì 29 dalle ore 17:00: “Fantasy Show di Natale”: Animazione fantasy con elfi, giocolerie e acrobazie – “Il villaggio delle fiabe”: Attività per bambini e racconto di fiabe itinerante sul lago con attori in costume.