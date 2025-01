Neve: continuano gli interventi sul Raccordo Sicignano-Potenza e sulla Potenza-Melfi. Ecco la situazione attuale

È proseguito anche nel corso della notte, in maniera continuativa, il lavoro di personale e mezzi spargisale e spazzaneve di Anas sulle arterie di competenza per garantire la circolazione in piena sicurezza in relazione alle precipitazioni nevose che già dalla giornata di ieri stanno interessando la provincia di Potenza.

Gli interventi eseguiti ed in corso riguardano, in particolare, il Raccordo “Sicignano- Potenza” e le strade statali 658 “Potenza-Melfi” e 598 “Fondo Valle d’Agri”.

Nella mattinata, alcuni mezzi pesanti sprovvisti di dotazioni invernali hanno causato rallentamenti lungo la SS407 “Basentana”, in prossimità del viadotto ‘Molino’ nel territorio comunale di Vaglio di Basilicata; al momento la circolazione è regolare.

Anas ricorda agli utenti l’obbligo di pneumatici invernali o catene e di mettersi in viaggio sulle tratte interessate informandosi sulla situazione meteo in corso e sulle effettive condizioni della circolazione.

Si ricorda infine che, a causa della bufera di neve e vento che ha interessato la SS7 “Appia” al km 404,000, la tratta stradale è temporaneamente interdetta al transito nel territorio comunale di Pescopagano (PZ);

la circolazione può utilizzare le viabilità limitrofe (SS743 e SS401), regolarmente percorribili.