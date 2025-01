Nominato il Dirigente Sindacale della Federazione Nazionale UGL Scuola per la provincia di Potenza: ecco di chi si tratta

La segretaria Nazionale UGL Scuola, Ornella Cozzupi, su proposta del segretario della UTL (Unione territoriale del lavoro) di Potenza Giuseppe Palumbo, in stretta collaborazione con la segretaria dell’Unione Regionale la signora Costanzo Florence, in data 16 dicembre 2024 ha convocato e riunito la segreteria Nazionale UGL scuola che ha deliberato di procedere alla nomina del prof. Giuseppe Sibilani come Dirigente Sindacale della Federazione Nazionale UGL Scuola per la provincia di Potenza.

Quanto al prof. Giuseppe Sibilani, ha iniziato la carriera sindacale nella federazione sindacale UGL Metalmeccanici ricoprendo diversi incarichi come Dirigente Sindacale, RSU e RLS in quota UGL presso lo stabilimento FIAT/SATA sito nella zona industriale di Melfi (attuale Stellantis), nonché – si ricorda – è stato delegato per la UGL Metalmeccanici a firmare il 9 maggio 2004 a Roma nella sede della confindustria, insieme a tutte le altre sigle sindacali, un nuovo accordo di lavoro per migliorare i diritti dei lavoratori del sito produttivo di Melfi (dopo i 21 giorni di sciopero che ebbero inizio, con la partecipazione compatta di tutti i delegati e gli iscritti della UGL, il 17 aprile 2004 negli stabilimenti Fiat/Sata e dell’indotto).

Spetta ora al nuovo Dirigente Sindacale UGL-Scuola creare, in stretta sinergia con i responsabili UTL di Potenza e UR di Basilicata, una nuova struttura territoriale di categoria (STC) per la provincia di Potenza per la difesa della professionalità dei Docenti, per il riconoscimento e il rispetto sociale della figura dell’insegnante e di tutto il personale A.T.A della scuola.