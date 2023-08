Nuoto: in questa gara ottima prova per Di Lorenzo e Scaldaferri, l’Iron Man lucano. I dettagli

Al quinto appuntamento del Gp Sicilia Openwater 2023, la gara più lunga prevista tra le sette del circuito siciliano, ha visto scendere nelle splendide acque oltre 250 atleti che hanno circunnavigato il Capo di Milazzo, nuotando per 10 km in un persorso lineare per la settima edizione della manifestazione “Periplo del Capo”.

Oltre ai 10 Km che ha visto gareggiare l’IRON MAN Lucano Mimmo Scaldaferri giunto primo nella sua categoria M55 e quarto assoluto con il tempo di 02h26’41″29c ha preso parte l’altro atleta lucano Di Lorenzo Luigi che nella gara del miglio (metri 1.852,00) ha ben figurato sia nella sua categoria M55 che in assoluto (34/74) dove erano presenti partecipanti oltre 250 atleti in assoluto e 100 atleti in categoria master 55 (3/10) con il tempo di 44’46″64c.a

