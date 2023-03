Oggi a Pignola l’ultimo saluto a Don Rocco, una vita a servizio della fede. I dettagli

Come anticipato dalla nostra Redazione, oggi Pignola è in lutto per la scomparsa del suo storico parroco: don Rocco Piro si è spento in ospedale, al san Carlo di Potenza, lunedì 6 marzo , all’età di 99 anni.

Come precisa la Diocesi di Potenza:

“In paese praticamente da quando è stato ordinato sacerdote è stato un punto di riferimento Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per oggi 8 marzo.

Nel pomeriggio i funerali presieduti dall’arcivescovo mons. Salvatore Ligorio.

Figlio di un fabbro di Pignola, don Rocco era nato il 30 gennaio del 1924: ha respirato in casa un clima di religiosità semplice e sincera che probabilmente ha favorito la sua precoce vocazione al sacerdozio, concretizzata però dopo non poche traversie, dovute soprattutto alla guerra.

In seminario a Potenza, ad 11 anni (era il 1935) per le scuole medie e ginnasiali, poi il passaggio al seminario maggiore di Salerno, proprio l’anno dell’ingresso in guerra dell’Italia, nel 1940.

E lì poté restarci solo il tempo del liceo, quando dovette comunque insieme a tutti gli altri seminaristi tornare a casa, per l’epidemia di tifo che si era diffusa.

Durante i bombardamenti successivi all’8 settembre su Potenza e sui paesi vicini, insieme ai suoi coetanei, si prodiga per offrire assistenza ai feriti e agli sfollati .

In paese oggi i più anziani raccontano ancora di quando , (sempre nel settembre del ’43) Rocco Piro salì a piedi a Rifreddo per riferire al comando canadese che era ormai inutile continuare a bombardare perché non c’era più nessuna resistenza tedesca da snidare.

E forse proprio mentre infuriava ancora la guerra il giovane seminarista, di fronte alla miseria circostante, si sarà chiesto se non fosse più urgente provare a percorrere una strada diversa per rispondere ai bisogni dei poveri.

E si iscrisse alla facoltà di medicina a Bari che frequentò come poté per due anni.

A guerra conclusa, nell’ottobre del ’45 rientra in seminario a Salerno per concludere gli studi di teologia .

L’ordinazione a Pignola, il 25 giugno del 1949 per le mani di mons. Augusto Bertazzoni.

La prima messa ovviamente nel suo paese, il giorno dopo.

E da allora Pignola fu la sua missione, con una predilezione esplicita per i giovani, che ha incontrato anche come insegnante di religione al liceo scientifico Galilei di Potenza, e per le famiglie in difficoltà che visitava con discrezione”.

I funerali stasera nella Chiesa Madre di Pignola alle ore 16:00.

