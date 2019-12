Ok definitivo della Camera alla Manovra: nessun aumento Iva, lotta all’evasione e… ecco le ultime novità

Il governo incassa la fiducia sulla Manovra economica con 312 voti a favore, 153 i contrari e due astenuti.

Ecco i punti principali del testo approvato dall’Aula della Camera.

nessun aumento dell’Iva;

taglio del cuneo fiscale;

lotta all’evasione, con incentivi all’uso delle carte di credito, e stop al superticket;

arrivano plastic tax e sugar tax.

Nella Manovra, che complessivamente vale 32 miliardi, il blocco dell’aumento dell’Iva è costato 23 miliardi di euro

Per il cuneo fiscale sono stati stanziati 3 miliardi di euro nel 2020 e 5 miliardi per il 2021: da luglio, per i lavoratori al di sotto di una certa soglia di reddito, arriveranno circa 50 euro in busta paga.

Lotteria degli scontrini e “bonus Befana”

La lotteria degli scontrini partirà a Luglio con estrazioni mensili, con premi da 10mila euro, 30mila euro e 50mila euro, e una annuale più consistente.

Potranno partecipare i consumatori che per i loro acquisti avranno utilizzato carte e bancomat.

Agli stessi, con il Bonus befana, verrà restituita, in un’unica soluzione, una quota delle spese effettuate nell’anno precedente, sempre con carte o bancomat.

Misure ambientali e contrasto all’evasione.

Per le misure di tipo ambientale arriva il piano di investimenti per lo sviluppo di un Green New Deal italiano.

Operativa anche la web tax sui colossi del web.