“Passo avanti importante per il potenziamento della linea Foggia-Potenza”! I dettagli

“L’annuncio dell’Amministratore delegato di Rete Ferroviaria italiana, Vera Fiorani, che qualche giorno fa ha incontrato i vertici regionali, segna un passo avanti importante per il potenziamento della linea Foggia-Potenza, con l’avvio dell’istruttoria progettuale. La variante di tracciato prevede la realizzazione di un Hub passeggeri vicino all’area industriale di San Nicola e valorizza la linea esistente anche come metropolitana di superficie tra i centri del Melfese”.

È quanto dichiarano i consiglieri regionali Mario Polese e Luca Braia, insieme al circolo di Italia Viva di Melfi.

Aggiungono:

“Secondo quanto emerso dall’incontro ufficiale che si è svolto in Regione ‘Rete Ferroviaria italiana’ inserirà la variante di tracciato sulla Potenza-Foggia tra le opere oggetto di istruttoria tecnica e progettuale, la cui realizzazione potrà accedere ai fondi PNRR o a quelli della programmazione comunitaria.

È esattamente quello che, con il dossier da noi presentato all’inizio di aprile scorso e consegnato al viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Teresa Bellanova, durante la compilazione delle opere da inserire nel Pnnr, auspicavamo che potesse avvenire per il rilancio e il mantenimento del settore dell’Automotive in Basilicata.

Ma l’obiettivo è anche il pieno inserimento del Nord Basilicata nel sistema di mobilità di merci e persone ad alta velocità, grazie all’aggancio diretto alla Napoli-Bari.

Fa ben sperare l’impegno assunto dall’Ad Fiorani di aggiungere la richiesta, unica proposta regionale integrativa, agli interventi già programmati negli anni scorsi e che, con i 4 miliardi in arrivo nei prossimi anni per le infrastrutture, punta a orientare la strategia per la mobilità sulla ‘cura del ferro’ richiesta dall’Europa secondo cui: tutti i livelli istituzionali interessati devono adesso essere coesi, per procedere rapidamente con le fasi successive di progettazione”.

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)