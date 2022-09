Per la provincia di Potenza è Adriana Domeniconi la nuova Coordinatrice Fenailp (Federazione Nazionale di rappresentanza di imprenditori e professionisti). Auguri di buon lavoro

Proprio in questi giorni è stata nominata dalla Presidenza Nazionale Fenailp , Adriana Domeniconi, Coordinatrice Fenailp per la provincia di Potenza, scelta per la sua esperienza e professionalità nel rappresentare questo settore imprenditoriale.

Fenailp è la Federazione Nazionale di rappresentanza di imprenditori e professionisti operanti in tutti i settori della Micro, Piccola e Media Impresa.

La Federazione è firmataria di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nei settori del Commercio, dell’Artigianato e del Turismo.

Inoltre Fenailp è riconosciuta dal Ministero dei Trasporti quale Federazione di rappresentanza del settore turistico-balneare ed è autorizzata, con Decreto Ministeriale, a prestare ai propri associati le garanzie fidejussorie per l’ottenimento, a canone agevolato, le concessioni demaniali marittime.

La Coordinatrice Adriana Domeniconi ha esordito sottolineando due caratteristiche che ben descrivono tutta la categoria degli Imprenditori in questo periodo difficile:

“Coraggio e Resilienza.

Coraggio, nel confrontarsi tutti i giorni con un mercato sempre più in crisi e soprattutto a causa del caro energia.

Resilienza, come capacità di abbattere le barriere e sapersi reinventare”.

La neo Coordinatrice ha le idee chiare sulle linee guida da adottare nel suo mandato per la ripresa economica, che verte su tre pilastri:

“Visibilità per la categoria, dialogo con i Decisori in tema di semplificazione e per affrontare le nuove sfide – quali, tra le altre, digitalizzazione, e-commerce e i servizi alle aziende: formazione, tassazione e cuneo fiscale, semplificazione, assistenza legale e giuslavorista e Centro Studi.

Inoltre, si intende valorizzare il ruolo dei giovani imprenditori in associazione, quali portatori di innovazione e di un nuovo modo di comunicare.

In questo momento di crisi in cui vengono a mancare i riferimenti è indispensabile attivarsi per ristabilire delle certezze sulle quali rilanciare la crescita.

La nostra azione deve quindi essere centrata sulla figura dell’imprenditore e sull’ampliamento e il rafforzamento di un sistema solido che coinvolga attivamente le imprese nella creazione di valore per il nostro Paese”.

