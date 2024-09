Per l’Academy Basket Potenza inizio preparazione per la stagione agonistica 2024-2025!

E’ scattata ufficialmente ieri sera, con il primo allenamento in palestra, la stagione agonistica ’24-25 dell’Academy Basket Potenza. Dopo i saluti di benvenuto da parte dei vertici societari, confermati e nuovi acquisti hanno iniziato a lavorare sotto l’attento sguardo del prof. Franco De Grazia e del tandem Gianluca Gallo – Salvatore Della Monica per un primo contatto con la palla a spicchi.

Tante le novità inerenti all’imminente annata agonistica rossoblù.

Dopo aver presentato regolare domanda di ripescaggio in B, la società presieduta da Anna Bongiovanni è stata inserita nella division O della rinnovata Serie C interregionale, insieme a dodici formazioni tutte provenienti dalla Puglia. Il campionato partirà il sei ottobre con la trasferta sul parquet della neopromossa Fortitudo Trani, mentre sette giorni dopo per il debutto al PalaPergola è atteso il Basket Fasano.

Al termine della regular season le prime otto squadre si qualificheranno per i playoff, dove al meglio delle tre partite la vincente del tabellone sarà ammessa ad un concentramento con le vincenti di altre tre division: in palio tre promozioni alla successiva B interregionale. La nona si salverà direttamente, mentre dalla 10^ alla 13^ disputeranno due turni di playout per determinare l’unica retrocessione nel campionato di Divisione Regionale 1.

Rinnovata, come detto, la guida tecnica. Ad assumere il timone è coach Gianluca Gallo, monopolitano classe ’96, lo scorso anno assistente del potentino Antonio Paternoster sulla panchina della Action Now Monopoli in B interregionale, ma precedentemente già capo allenatore nella Pro B tedesca e della Virtus Molfetta, condotta al primo posto nella regular season di C e alla finale promozione con Corato. A coadiuvarlo nella direzione tecnica il potentino Salvatore Della Monica, già coach della Basilia Basket in B femminile nell’ultima esperienza professionale prima di ricevere la chiamata dell’Academy.

Tanti i volti nuovi in un roster decisamente giovane, composto, con l’eccezione del capitano Giuseppe Pace (’95), per intero da atleti nati tra il 1999 ed il 2007 e che vede le conferme anche di Lazar Labovic, di Alessandro Vece e Luca Guglielmi. A loro si aggiungeranno – una volta terminata la finale nazionale Under 18 3×3 a Lignano Sabbiadoro – anche i 2007 Paolo Rosa e Francesco Casulli.

Per il resto, cabina di regia affidata alla vivacità e al fosforo di Mickey Laquintana (’02) e di Nicolò Doglio (’03) entrambi reduci da un positivo campionato di B chiuso in doppia cifra di media con le canotte rispettivamente di Mola di Bari e Isernia, mentre il reparto esterni si impreziosisce con l’arrivo di un altro atleta lucano di sicuro talento quale il materano Gabriele Petronella (’02, 12 ppg e semifinalista lo scorso anno con Castellaneta) e dell’argentino Joaquin Acuna.

L’esterno sudamericano, dopo un paio di campionati nella seconda lega albiceleste, ha debuttato lo scorso anno in Italia, laureandosi con oltre 21 punti di media il top-scorer della C Puglia, giocata con la canotta di Fasano.

Nel pitturato, Giuseppe Pace sarà affiancato dalle qualità offensive di Stefan Malkic (ala ’00 da oltre 15 punti di media in B a Rende lo scorso anno) e dalla versatilità sui due lati del campo di Armando Buldo (ala – centro ’99), protagonista nella passata stagione della qualificazione ai playoff di B della matricola Messina Basket School. Arriva a Potenza anche Matjia Joksimovic, lunghissimo (206 cm) e futuribile centro di vent’anni, per la prima volta al Sud dopo le positive stagioni vissute tra giovanili e prima squadra a Curtatone e Brescia.

Definito anche il ricco programma delle amichevoli precampionato: si parte mercoledì 11 al PalaPergola con Foggia e si chiude sabato 28 ad Agropoli, con nel mezzo altre cinque sfide che vedranno i potentini misurarsi anche con Rende (B) e Riva dei Greci Bernalda (DR1).

Il roster completo

#2 Alessandro Vece, guardia 2005

#3 Giuseppe Pace, ala grande 1995

#7 Gabriele Petronella, guardia – ala 2002

#8 Lazar Labovic, ala 2001

#9 Matjia Joksimovic, centro 2004

#10 Stefan Malkic, ala grande 2000

#13 Joaquin Acuna, guardia 1999

#19 Armando Buldo, ala – centro 1999

#22 Francesco Casulli, ala grande 2007

#24 Michelangelo Laquintana, playmaker 2002

#28 Nicolò Doglio, playmaker 2003

#44 Paolo Rosa, playmaker 2007

#55 Luca Guglielmi, ala 2006