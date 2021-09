Pericoloso incendio in Basilicata: materiale plastico in fiamme con fumo denso ed acre! Intervenuti i vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso il distaccamento di Palazzo San Gervasio (PZ), nella tarda serata di ieri alle ore 21:20 circa, sono intervenuti a Genzano di Lucania per incendio discarica.

I Vigili del fuoco giunti sul posto, hanno trovato prevalentemente materiale plastico in fiamme che sprigionava fumo denso ed acre, gli operatori per lavorare in sicurezza hanno indossato gli autorespiratori.

In supporto al personale intervenuto, anche una squadra proveniente dalla sede centrale di Potenza.

L’opera dei Vigili del fuoco è servita soprattutto a contenere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, l’intervento si è concluso alle 02:40 circa.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due autopompe, un fuoristrada ed una autobotte per un totale di dieci unità.

Sul posto anche Carabinieri, Polizia Locale e Protezione Civile.

Ecco alcune foto dell’intervento.

