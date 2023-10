Pietragalla: “arriva un giusto riconoscimento per questi giovani lavoratori”! I dettagli

“Dopo una lunga e intensa discussione, la Conferenza Istituzionale dei sindaci dell’ambito Socio-Territoriale “Alto Basento” ha deliberato l’avvio delle procedure di stabilizzazione del personale.

Si tratta di un risultato importantissimo che da un lato garantisce stabilità e continuità all’intero sistema locale di Welfare che ricomprende la struttura tecnica amministrativa dell’Ufficio di Piano, il Servizio Sociale Professionale e l’Equipe multidisciplinare dell’area povertà, chiamato a rispondere ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione, sempre in aumento dopo il periodo pandemico, dall’altro lato è il giusto riconoscimento per i giovani lavoratori che in questi 5 anni, nonostante la condizione di precarietà, hanno lavorato intensamente erogando servizi fondamentali per la popolazione ed oggi, in linea con il dettame normativo che appunto mira a superare il precariato per i lavoratori che hanno maturato i requisiti e consente alla Pubblica Amministrazione di non disperdere la professionalità e la competenza acquisita dal personale.

Si tratta di un traguardo raggiunto grazie ad una sinergia perfetta tra parte politica e uffici, in primis del Comune di Pietragalla, capofila dell’ambito “Alto Basento” e delle strutture amministrative di tutti i Comuni afferenti all’ambito insieme alla determinazione delle Amministrazioni Comunali”.

Così scrive Paolo Cillis, sindaco del Comune di Pietragalla.a

