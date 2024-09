Pietragalla celebra il campione Donato Telesca: una medaglia storica per la Basilicata e per l’Italia! Ecco la cerimonia

Sabato 14 settembre, alle ore 19.00, Pietragalla accoglierà con grande orgoglio il suo campione reduce dal terzo posto conquistato alle Paralimpiadi di Parigi nel ParaPowerlifting, categoria fino a 72 kg.

Questo straordinario risultato rappresenta una tappa storica non solo per la Basilicata, ma anche per il Comitato Paralimpico Italiano e la Federazione Italiana Pesistica.

Donato Telesca è il primo atleta lucano a raggiungere un simile traguardo, conquistando la prima medaglia paralimpica a cinque cerchi nella storia della pesistica italiana.

La cerimonia di accoglienza avrà luogo presso i suggestivi Palmenti di Pietragalla.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’evento si svolgerà nella sala parrocchiale del Palazzo Ducale.

All’evento saranno presenti anche un rappresentante della Regione Basilicata e il Presidente del Comitato Regionale del CONI Basilicata Leopoldo Desiderio a testimonianza del grande significato di questa giornata per l’intera comunità sportiva lucana.