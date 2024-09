Potenza, minacce di morte alle Forze dell’Ordine in provincia: “episodio gravissimo”. La denuncia

Vincenzo Incampo, segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC), a nome dell’intera segreteria regionale Basilicata denuncia:

“”Maledetti sbirri bruciate vivi uno ad uno”.

E’ questo il tenore della minaccia apparsa la scorsa notte sulle pareti in piazza Levi, frazione di San Brancato a Sant’Arcangelo, in provincia di Potenza.

Un episodio gravissimo che ha visto prima i bagni pubblici dati alle fiamme, poi l’imbrattamento dei muri con questa minaccia di morte nei confronti di Carabinieri e Polizia.

Questo è l‘ennesimo episodio di intimidazione e odio contro lo Stato e soprattutto contro chi ogni giorno difende la pubblica incolumità e la sicurezza dei cittadini.

Per questo motivo non smetteremo mai di chiedere sempre maggiori tutele per tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine”.