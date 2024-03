Pignola pronta a far rivivere per le vie del Centro storico gli ultimi momenti di vita di Gesù. I dettagli

La Parrocchia Santa Maria Maggiore di Pignola in collaborazione con l’Azione Cattolica locale, il gruppo teatrale “il sipario”, asd equitation passion di Postiglione e la Proloco il portale giovani di Pignola, promuovono anche quest’anno la “via crucis vivente” giunta alla cinquantesima edizione.

Oltre cinquanta figuranti saranno impegnati per le vie del Centro storico pignolese per far rivivere gli ultimi momenti di vita di Gesù.

Lo comunica in una nota stampa il Parroco di Pignola Don Antonio Laurita definendolo un appuntamento immancabile per la comunità, una tradizione da difendere e tramandare.

L’evento avrà luogo Venerdì 29 Marzo alle ore 17.30 nella Chiesa madre locale.

Ecco il programma della cinquantesima edizione della Via Crucis di Pignola e il programma della settimana Santa.