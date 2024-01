Pignola: un successo il Presepe vivente della comunità del Pantano! Ecco le foto

Un successo la IV Edizione del Presepe vivente al Pantano di Pignola.

Per onorare e celebrare gli 800 anni dal Primo Presepe di Greggio la comunità si è riunita sotto la guida sapiente di Don Antonio Meliante e della costumista Anna Vignola in modo da mettere in scena i momenti salienti della nascita di Gesù Cristo.

E non poteva avere riscontro migliore sia di fedeli giunti Sabato 27 Gennaio per ammirare la rappresentazione che per il calore e l’accoglienza donati al prossimo.

Proprio come voleva San Francesco d’Assisi l’umiltà di Dio si manifesta nel suo farsi uomo e nel venire al mondo in condizioni di povertà e disagio.

L’evento ha avuto anche come tema dominante quello della pace tra i popoli, e proprio questa comunità è stata l’esempio di come per ottenere la pace occorra la buona volontà e l’impegno di tutti.

Merita inoltre sottolineare che oltre alla rappresentazione del Presepe vivente con più di 40 figuranti, ci sono stati momenti di gioia e letizia anche per i più piccini grazie alla presenza della Babboband.

Ecco le foto della rappresentazione.