PM Gruppo Macchia Potenza: il sestetto potentino punta ad arrivare il più in alto possibile nella prossima sfida! In bocca al lupo ragazze

La PM Gruppo Macchia Potenza in campo per l’ultima trasferta della stagione in casa della Farmacia Matarrese Ostuni per il nono turno del girone G dei play-out.

Discorso salvezza difficile per la formazione guidata da coach Elena Ligrani e dal vice Gabriele Perna che deve fare i conti con diverse assenze che hanno caratterizzato l’ultimo periodo delle rossoblù.

Non si perde d’animo però coach Ligrani:

“E’ stato un campionato pieno di insidie ed infortuni ma scenderemo in campo per onorare la nostra stagione e cercare di chiudere al massimo delle potenzialità”.

Per Di Camillo e compagne c’è la sfida in casa delle quarta in classifica che è avanti di tre lunghezze rispetto alle rossoblù.

Impegno alla portata per il sestetto potentino che punta ad arrivare il più in alto possibile.

L’appuntamento per gli appassionati è alle 18:30 presso il Palaceleste di Ostuni, gara che sarà diretta dai signori Denuccio e Filomeno.