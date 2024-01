PM Gruppo Macchia Potenza: le rossoblù di coach Elena Ligrani sono chiamate a fare un 2024 di carattere! Ecco quando il prossimo match

Il campionato della PM Gruppo Macchia Potenza ricomincia dall’impegno casalingo della Palestra Caizzo Sabato 6 Gennaio alle 18:00 contro la Volley’s Eagles Bari.

Le rossoblù di coach Elena Ligrani sono chiamate a fare un 2024 di carattere per andare a riscattare una prima metà di stagione da alti e bassi dopo aver raccolto il primo successo stagionale un mese fa proprio con la prima in panchina del tecnico potentino.

Sottolinea alla vigilia coach Ligrani:

“Siamo chiamati a fare risultato e cercheremo di fare i tre punti sin da subito contro la formazione barese”.

Tra l’altro il match della Caizzo vede di fronte due formazioni vicine in classifica e separate da un solo punto: “Ovviamente è uno scontro diretto – ha precisato ancora coach Ligrani – e vogliamo fare bene per mettere punti preziosi per la salvezza”.

L’appuntamento è fissato per sabato 6 Gennaio alle 18:00 presso la Palestra Caizzo di Potenza sotto la direzione di gara dei signori Acinapura e Avallone.