Porte chiuse per la partita di calcio Foggia – Potenza! La decisione del Prefetto

Il Potenza Calcio comunica, in ottemperanza all’ordinanza n. 0084709 del Prefetto di Foggia, su indicazione dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive e del Questore di Foggia, che la partita tra Foggia e Potenza, in programma per domenica 10 dicembre alle 18:30, sarà disputata in assenza di spettatori per motivi di ordine e sicurezza pubblica.