Potenza: 150000 euro per mettere a nuovo questa palestra scolastica della provincia! Ecco i dettagli

Buone notizie per questa scuola in provincia di Potenza.

Annuncia il Comune di Lauria:

“È stata comunicata l’ammissione definitiva al finanziamento PNRR per quanto concerne la riqualificazione della palestra scolastica della Scuola Giovanni XXIII per una somma di poco superiore ai 150mila euro.

L’obiettivo primario è quello di rendere nuovamente fruibile la palestra, al fine di favorire la pratica sportiva in età scolare degli alunni dell’istituzione scolastica e del territorio in cui esso ricade e per incentivare i processi di socializzazione ed integrazione ad essa connessi.

Per migliorare la fruibilità ed il comfort della palestra sono stati proposti a finanziamento i seguenti interventi:

fornitura e posa in opera sulla pavimentazione esistente di nuovo pavimento sportivo a base di gomma naturale;

sostituzione porta di ingresso e realizzazione isolamento esterno con sistema a cappotto;

fornitura e posa in opera di montascale per disabili;

tinteggiatura di pareti interne e sostituzione dell’impianto di illuminazione.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)