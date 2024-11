Potenza: 80000 euro per l’ultimazione del settore Distinti dello Stadio Alfredo Viviani. L’annuncio

Il Consiglio Comunale di Potenza ha approvato nei giorni scorsi una variazione di bilancio di 80.000 euro destinati all’ultimazione del settore Distinti dello Stadio Alfredo Viviani, un impianto che rappresenta un simbolo della nostra comunità e della passione per il calcio.

L’Assessore allo Sport, Nardiello, ha commentato con entusiasmo questo traguardo, esprimendo la sua gratitudine nei confronti del Sindaco e del Consiglio Comunale:

“Ringrazio sinceramente il Sindaco Telesca e tutti i membri del Consiglio per l’importante risultato raggiunto.

Ci impegniamo a garantire che le procedure, nel rispetto della legge, siano le più celeri possibili, affinché i lavori possano essere affidati rapidamente e realizzati con altrettanta solerzia.

Questa amministrazione si propone di risolvere un problema che le precedenti gestioni non sono state in grado di affrontare, lasciando i lavori in sospeso.

È nostro dovere garantire che il nostro patrimonio sportivo venga valorizzato e reso fruibile per tutti.

Sono estremamente contento di poter annunciare che, con il completamento dei lavori, il settore distinti dello stadio Viviani potrà finalmente essere aperto al pieno utilizzo.

Questo non solo permetterà di aumentare la capienza dell’impianto, ma darà anche la possibilità al Potenza Calcio di disputare campionati di categoria superiore, un obiettivo che questa amministrazione si augura possa realizzarsi quanto prima.

Stiamo dando seguito al programma che abbiamo presentato in campagna elettorale, mantenendo le promesse fatte ai cittadini.

È nostro dovere lavorare incessantemente per il bene della nostra comunità, affinché ogni potenziale venga valorizzato e ogni sogno possa trovare spazio nel nostro amato territorio.

Continueremo a lavorare con determinazione per garantire che Potenza sia sempre più un punto di riferimento nel panorama sportivo regionale e nazionale.

Con questo intervento, il Comune di Potenza dimostra ancora una volta il proprio impegno per lo sviluppo delle infrastrutture sportive, come faremo a breve anche per la piscina.

Investire nello sport aiuta il futuro della nostra città e il benessere dei suoi cittadini”.