Potenza, a Bucaletto 49 alloggi: ecco le ultime notizie

Secondo quanto reso dall’assessore ai Lavori Pubblici – è fissata la scadenza per la presentazione delle offerte di coloro che vorranno partecipare al bando per la realizzazione di tre edifici che ospiteranno 49 alloggi a Bucaletto.

Il disciplinare per la costruzione dei tre fabbricati di edilizia economica e popolare prevede le seguenti caratteristiche:

Fabbricato A: 5 livelli fuori terra – 19 unità abitative;

Fabbricato B: 4 livelli fuori terra – 15 unità abitative;

Fabbricato C: 4 livelli fuori terra – 15 unità abitative.

In totale 3.800 metri quadrati di superficie residenziale, oltre a una superficie non residenziale da adibire a locali sociali o commerciali per complessivi 1.140 metri quadrati.