Potenza, a Bucaletto il progetto per realizzare 49 alloggi con una spesa di 7 milioni di euro: “impegno mantenuto”

“Impegno mantenuto.

La prossima settimana si avviano le procedure di gara, ed entro fine 2026 gli alloggi saranno consegnati ai titolari”.

Queste le parole con le quali il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Michele Napoli ha aperto la conferenza stampa per la presentazione di un intervento di realizzazione di 49 appartamenti e 1.140 metri quadri di superficie da adibire ad attività commerciali, in tre edifici di edilizia economica e popolare, per un impegno di spesa complessivo di 7 milioni di euro, che saranno costruiti nelle immediate vicinanze della Chiesa di Bucaletto.

“Ci siamo già prodigati per reperire ulteriori risorse per realizzare altri alloggi, provando a soddisfare la maggiore esigenza abitativa che registriamo a Bucaletto e in città.

Una grande soddisfazione perché, dopo anni di annunci e di promesse, rimaste sulla carta, si è riusciti a dare una svolta” ha aggiunto il vicensindaco.

“Si tratta di un momento decisivo per il quartiere sul quale per decenni sono state costruite chiacchiere e non gli edifici dei quali le persone avevano necessità.

Ringrazio – ha proseguito il sindaco Mario Guarente – il vicesindaco Napoli, il Provveditorato, il dirigente comunale Maurizio Albano e quanti con loro hanno collaborato a concretizzare, in tempi davvero celeri, un progetto importante per Bucaletto e per i suoi residenti.

E’ un ulteriore passo verso la nostra idea di trasformare un quartiere per troppo tempo considerato avulso dal contesto cittadino, in una realtà veramente a misura d’uomo, con aree verdi attrezzate, parchi e spazi di aggregazione, che lo rendano un luogo bello, nel quale sia piacevole vivere”.

L’ingegner Lorenzo Larocca, Responsabile unico del Progetto, intervenuto all’incontro con i giornalisti in rappresentanza del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, insieme a Francesco Abruzzese ed Enrico Mistrulli, a loro volta impegnati nella fase di definizione dell’iter burocratico e amministrativo, ha evidenziato come:

“la prossima settimana sarà pubblicato il bando europeo per la realizzazione dei fabbricati, che saranno dotati di impianti di riscaldamento centralizzati, per favorire l’utilizzo del progetto di teleriscaldamento che sarà attuato a Bucaletto.

In sette mesi siamo riusciti a completare indagini geologiche, validare e approvare i risultati geologici e tutte le procedure necessarie per giungere a questo importante traguardo”.

Presenti alla conferenza stampa anche gli assessori Maddalena Fazzari, Gianmarco Blasi e Fernando Picerno e i consiglieri Carmen Galgano, Antonio Di Giuseppe e Rocco Quaratino.