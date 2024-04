Potenza: accesso a visite mediche e specialistiche gratuite per le persone in difficoltà economica. Ecco l’iniziativa

Sinergia Caritas diocesana di Potenza e Anteas Basilicata: un sorriso per chi trascura il proprio stato di salute

Si è tenuta in data odierna a Potenza nella sede Caritas in C/da Bucaletto la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra Caritas Diocesana di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo ed Anteas Basilicata – Associazione Nazionale Tutte Le Età Attive per la Solidarietà.

Il direttore di Caritas Diocesana Marina Buoncristiano e il presidente di Anteas facendo proprio il grido di allarme delle persone più fragili hanno dato seguito ad un Accordo che si estende a tutte le Caritas presenti sul territorio diocesano (25 comuni) e che abbraccia i bisogni socioassistenziali e pone al centro dell’azione le categorie più svantaggiate che potranno accedere gratuitamente a visite mediche specialistiche.

Il protocollo avrà una durata triennale, soggetto a verifica annuale per valutare l’andamento delle prestazioni erogate, con la copertura dei seguenti ambiti specialistici: flebologia, cardiologia, dermatologia, ginecologia, medicina interna, neurologia, ortopedia, pneumologia e urologia.

I medici a disposizione saranno il coordinatore sanitario e cardiologo dott. Antonio Lopizzo, dott. Olindo Pieroni, dott. Angelo Piccirillo, dott.ssa Angela Lauletta, dott. Luigi Manganiello, dott. Marcantonio Paciello, dott. Giuseppe Botonico, dott. Ennio Gonnella, dott. Giuseppe d’Urzo.

Afferma il direttore di Caritas Marina Buoncristiano:

“Ringrazio il presidente di Anteas per la sensibilità manifestata e tutti i medici specialistici che hanno deciso di donare e di mettere a disposizione dei soggetti più vulnerabili in primis il proprio tempo e poi le proprie competenze, dando prova di grande umanità e generosità.

L’emarginazione sanitaria è una grave piaga del nostro tempo, accedere a visite e consulti specialistici è un lusso che purtroppo in tanti non possono permettersi.

A questo bisogna aggiungere anche il problema delle liste di attesa.

Con questa iniziativa doniamo un sorriso ed una speranza in più a chi trascura il proprio stato di salute”.

Ecco le foto della sottoscrizione del protocollo.