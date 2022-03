Potenza: addio a Masperi, ex calciatore e allenatore rossoblù. Questo il ricordo

Il mondo lucano del calcio in lutto.

È venuto a mancare, nella giornata del 14 Marzo 2022, Luigi Masperi, ex calciatore e allenatore del Potenza Calcio.

Cresciuto nel Torino, nel 1951 passa all’Alessandria, disputando due campionati di Serie C e raggiungendo la Serie B al termine della stagione 1952-1953.

Disputa i due successivi campionati di Serie B con la maglia dell’Alessandria totalizzando 59 presenze ed una rete tra i cadetti.

Nel 1955 si trasferisce in prestito al Siracusa, militante in Serie C, e nel 1957 passa definitivamente al Bagheria.

Dal 1958 si trasferisce al Potenza dove gioca quattro stagioni, ottenendo nella stagione 1958-1959 la promozione in serie D e nel 1960-1961 la promozione in serie C.

Chiude la sua carriera nel 1961-1962 proprio al Potenza nel quale, a fine anni settanta, svolge anche il ruolo di allenatore del settore giovanile.

Nel Potenza era stato anche allenatore dei portieri, ad esempio fu la chioccia di tanti pipelet come Giuseppe Catalano.

In seguito trasferitosi a vivere a Pignola (PZ) nei primi anni 2000 continuò a svolgere con molta passione il suo lavoro di allenatore di pulcini/esordienti nel Pignola giovanile.

Masperi riuscì ad essere un ottimo maestro di calcio e di vita per tanti ragazzi potentini e pignolesi.

Così lo ricorda il Potenza Calcio:

“È scomparso oggi Gigi Masperi, ex calciatore e allenatore rossoblù.

Il Potenza Calcio e la Società tutta si unisce al dolore della famiglia per la grave perdita”.

Partecipiamo al dolore dei suoi cari in questo momento di grave lutto per tutta la famiglia.a

