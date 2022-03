Avigliano: questa piazza porterà il nome della farmacista Chiara Laguardia. Ecco l’iniziativa

Si terrà Giovedì 17 Marzo, ad Avigliano, la Cerimonia di Intitolazione di “Piazza Rachelina Chiara Laguardia”.

A dare la notizia il Sindaco, Giuseppe Mecca, che spiega:

“L’intitolazione di una Piazza a Rachelina Chiara Laguardia non è soltanto il primo passo di una significativa revisione della toponomastica al femminile, ma nel caso specifico ha rappresentato per Avigliano uno straordinario esercizio di democrazia diretta, con i cittadini che lo scorso anno, in occasione della giornata internazionale della Donna, si sono pronunciati esprimendo un largo suffragio in favore di Rachelina.

Una sorta di referendum popolare teso a valorizzare personalità femminili aviglianesi che si sono contraddistinte in vita per l’alto contributo sociale e culturale che hanno saputo rendere alla propria comunità.

Certamente un esperimento ben riuscito, da ripetere.

L’iter amministrativo non è stato dei più semplici, ma alla fine siamo riusciti ad arrivare a meta, anche grazie ai molteplici riconoscimenti di livello locale e soprattutto nazionale che le sono stati riconosciuti.

In questi mesi devo evidenziare un particolare merito all’assessorato alle politiche di genere del Comune di Avigliano, rappresentato da Federica D’Andrea, e alla famiglia di Rachelina, con la nipote Chiara Laguardia in prima linea, che non hanno mai mollato e che hanno sempre creduto strenuamente in questo percorso fino ad arrivare al traguardo.

L’appuntamento è per dopo domani ore 10:30, presso Piazza Rachelina Chiara Laguardia (piazzale ex ragioneria Corso Garibaldi)“.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

