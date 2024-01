Brutta notizia per il mondo del giornalismo.

All’età di 77 anni è venuto a mancare a Potenza il giornalista Carlo Petrone.

Già Dirigente del Dipartimento Editoria del Consiglio Regionale della Basilicata, come fa sapere rainews, “era un uomo anche molto impegnato in politica, nel sociale e in campo culturale.

Commosso cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso sui social dal deputato del Pd, il potentino Roberto Speranza, che ne ha ricordato le doti e lo spessore umani e intellettuali”.