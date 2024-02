Potenza, agricoltori nel piazzale antistante la Regione: le parole di Bardi e Galella

Protesta agricoltori, Bardi e Galella: “Piena apertura al dialogo”

Il presidente Vito Bardi e l’assessore all’Agricoltura Alessandro Galella hanno raggiunto i promotori della protesta nel piazzale antistante la Regione per rinnovare la propria vicinanza e garantire piena apertura al dialogo per le materie di competenza regionale, a partire dal canone irriguo che non subirà alcun aumento, ma anche il massimo impegno per supportare il governo nazionale nelle iniziative a sostegno del comparto agricolo.

Durante l’incontro di stamane è stato calendarizzato per Mercoledì 14 Febbraio un tavolo tecnico in Regione, utile per fare il punto sulle istanze rappresentate dal mondo agricolo.