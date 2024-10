Potenza, al Liceo Classico Flacco studenti senza servizi igienici e con l’acqua portata in buste di plastica: “siamo pronti alla mobilitazione”! I dettagli

La crisi idrica a Potenza sta causando disagi significativi anche nelle scuole, ad esempio al Liceo Classico Flacco, dove oltre 1.500 studenti stanno vivendo una situazione critica.

Le interruzioni nell’erogazione dell’acqua, che si verificano in alcune fasce orarie, stanno rendendo difficile garantire condizioni igieniche adeguate e stanno costringendo gli studenti a disagi significativi, tra cui la possibilità della sospensione di alcune attività didattiche.

Dichiara Amira De Felice, coordinatrice dell’Unione degli Studenti Potenza:

“È inaccettabile doverci trovare ad andare a scuola senza poter usufruire di acqua potabile e servizi igienici adeguati.

Al Liceo Classico Flacco, abbiamo visto i collaboratori scolastici girare per la scuola con carrelli pieni di acqua in buste di plastica e la chiusura di quasi tutti i bagni dell’Istituto.

Ora gli studenti stanno rischiando l’interruzione delle attività didattiche in diversi momenti della giornata, compromettendo il loro diritto allo studio.

Questa crisi idrica va contrastata al più presto”.

La Basilicata infatti sta attraversando una grave crisi idrica che sta avendo ripercussioni significative su tutta la regione.

Secondo i dati ISTAT, la regione risulta prima in Italia per dispersione idrica e a Potenza in particolare la perdita è del 71%.

Al momento la maggior parte dei comuni lucani ha registrato una diminuzione drastica delle risorse idriche, con alcuni di essi che affrontano interruzioni nell’erogazione dell’acqua fino a 12 ore al giorno. Inoltre il calo drastico precipitazioni e la gestione inadeguata delle risorse idriche hanno aggravato la situazione.

Oggi, gli studenti si dichiarano preoccupati e in difficoltà, ma allo stesso tempo non esitano a far sentire la loro voce.

Chiedono con urgenza interventi concreti da parte delle autorità competenti per garantire un servizio idrico continuo e un ambiente di apprendimento sicuro e annunciano già che la situazione sarà tema di mobilitazione.

Dichiara Lorenzo Sodano, responsabile della comunicazione dell’Unione degli Studenti Potenza:

“È fondamentale che le autorità locali e regionali affrontino questa emergenza con urgenza, investendo nella manutenzione delle infrastrutture e nella sostenibilità delle risorse.

Non possiamo permettere che l’emergenza idrica continui a venire normalizzata perché situazioni come quella del Flacco rischiano di intaccare severamente il nostro diritto allo studio.

Anche per questo il 15 novembre ci mobiliteremo a Potenza come in tutta Italia per chiedere che le nostre scuole siano realmente accessibili e che il nostro diritto allo studio non sia compromesso“.