Indotto di Melfi: “Questi lavoratori dal 1° agosto non percepiscono né salari né ammortizzatori sociali”. L’importante incontro in programma

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa di Fismic e Uilm Basilicata:

“Questo pomeriggio a partire dalle ore 16:00, presso il Dipartimento delle Attività Produttive, si terrà un nuovo incontro importante sulla vertenza dell’azienda SGL di Melfi, una delle principali realtà nel settore della logistica.

L’azienda, come è noto, sta attraversando una fase critica, dovuta alla mancanza di commesse e dunque di lavoro.

Dal 1° agosto, i lavoratori sono senza sostegno al reddito, non percependo né salari né ammortizzatori sociali.

All’incontro sarà presente anche Bcube, la società committente di SGL; la situazione è delicata e le eventuali decisioni che verranno assunte, ognuno con le proprie responsabilità, saranno cruciali per il futuro dell’azienda e dei suoi dipendenti.

In contemporanea all’incontro, i lavoratori saranno in presidio nel piazzale antistante la sede della Regione, per manifestare le proprie preoccupazioni e chiedere soluzioni immediate”.