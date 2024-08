Potenza: al nonno del Sindaco, reduce della Seconda Guerra Mondiale, va il riconoscimento per aver servito la patria!

Nell’ambito di un evento che celebra la memoria e il legame tra le generazioni, il nonno del Sindaco di Potenza, Vito Vincenzo Telesca, classe 1923, reduce centenario della II Guerra mondiale, ha ricevuto una pergamena e una copia del proprio foglio matricolare dal Comandante Militare Esercito Basilicata, Colonnello Gennaro Scotto di Santolo.

Ha spiegato il Comandante Scotto di Santolo:

“Questo gesto simbolico rappresenta non solo un riconoscimento del passato e del sacrificio di coloro che hanno servito la Patria, ma anche un ponte verso le nuove generazioni, per garantire che il ricordo di questi valori rimanga vivo e presente nel tempo”.

La semplice ma significativa cerimonia si è svolta nel Palazzo di Città, sede municipale di piazza Matteotti, alla presenza del sindaco Vincenzo Telesca e del comandante dell’Esercito in Basilicata che ha espresso, al reduce centenario, la sua gratitudine “per la continuità di valori, di onore e sacrificio”, sottolineando l’importanza di “tramandare queste storie di coraggio e dedizione, non dimenticando la responsabilità di celebrare e ricordare i nostri eroi, affinché le nuove generazioni possano comprendere il valore della libertà e della pace”.

Il Sindaco Telesca, nel ringraziare l’Esercito e il Comandante Scotto di Santolo per “la sensibilità e l’attenzione mostrata”, ha dichiarato che “questa pergamena non è solo un attestato di carta, ma un simbolo della resilienza e della determinazione dei nostri nonni, che hanno combattuto per un futuro migliore, il futuro nostro e delle nuove generazioni”.