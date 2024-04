Potenza: al PalaPergola l’Academy Basket pronta a ricevere la visita di una squadra giovane. I dettagli

Si chiude domani alle 18.00 al PalaPergola con Basket Casapulla, nel rispetto della contemporaneità obbligatoria su tutti i campi, la regular season dell’Academy.

I rossoblù ricevono la visita di una squadra giovane (nove vittorie nella Divisione Nazionale Giovanile riservata agli Under 19) ed ancora in lotta per l’ultimo posto nei playoff, già capace, nella sfida d’andata, di infliggere una bruciante sconfitta ai potentini nell’ultimo match prima di Natale.

Finì 69-67 per Elpidio Nacca (top scorere dei suoi con quasi 16 punti per gara) e compagni una partita che la squadra del capoluogo approcciò male, ma seppe invertire nel terzo quarto (45-54), bloccandosi tuttavia negli ultimi ottanta secondi e sciupando un doppio possesso di vantaggio.

Quanto basta, dunque, per evidenziare le insidie di un incontro da disputare con la massima concentrazione anche per archiviare le scorie del brutto secondo tempo giocato sabato scorso a Portici.

Sulla base del risultato acquisito e con un orecchio a quanto sarà accaduto sugli altri campi (spicca il big-match Caiazzo – Antoniana) Gianluca Marchetti e soci conosceranno il loro posizionamento finale nella griglia playoff che scatterà domenica 21 Aprile, contro un avversario che verosimilmente sarà uno tra Portici 2000 e Cercola.

Così ha presentato la sfida alla vigilia il play rossoblù Gianluca Marchetti:

“E l’ultima partita di regular season e dobbiamo farci trovare pronti, abbiamo bisogno di una reazione e sono convinto che arriverà da parte di tutti, per proiettarci bene ai playoff a prescindere dalla posizione finale che conseguiremo e a quello che succederà sugli altri campi.

L’obiettivo è costruire una mentalità vincente, pensando ad una partita alla volta e giocando per aiutare un compagno, difendere più forte laddove necessario: questa è la chiave per approcciare al meglio alla fase in cui si decide il campionato e sono sicuro che la squadra risponderà presente già a partire da domani”.

Palla a due alle ore 18.00 con ingresso gratuito, arbitrano l’incontro i signori Petrillo e Petruzziello di Avellino.