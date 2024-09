Potenza: al Parco Baden Powell screening gratuito agli occhi, donazione del sangue e occhialini alcolvista. Ecco quando

Il Forum dei Giovani – Città di Potenza propone un evento al Parco Baden Powell.

Ecco di cosa si tratta:

“La prevenzione e la solidarietà non sono solo importanti, ma possono anche essere divertenti e coinvolgenti, soprattutto per noi giovani.

Per questo Lazy Town ha deciso di portare nel parco Baden Powell esperienze uniche e formative, combinando divertimento e apprendimento in un evento imperdibile.

Prenditi cura dei tuoi occhi con uno screening gratuito per prevenire o individuare patologie come il glaucoma e l’occhio secco, offerto dalla Fondazione IAPB Italia ETS!

C’è un solo modo di guardare al futuro, insieme.

Unisciti ad Avis Giovani per scoprire quanto è importante donare sangue e come diventare donatore!

I volontari sensibilizzeranno i partecipanti sull’importanza di questo gesto salvavita, fornendo informazioni utili e rispondendo a tutte le domande.

Sfida i tuoi riflessi con gli occhialini alcolvista e scopri gli effetti dell’alcol in modo divertente grazie all’associazione Insieme ONLUS!

Scoprirai in modo interattivo gli effetti dell’alcol sulla percezione e sui riflessi partecipando a giochi coinvolgenti.

Non perdere questa occasione unica per metterti alla prova e scoprire quanto sia importante la sicurezza e la prevenzione per sé e per gli altri.

Impariamo, divertendoci insieme.

L’appuntamento quindi è per Sabato 7 settembre al Parco Baden Powell di Potenza”.

Ecco le locandine.