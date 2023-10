Potenza: al via i laboratori progettuali in questi quartieri della città sul tema della pace! I dettagli

Terzo ciclo di attività dei laboratori progettuali relativi alla Settimana per la Comunità del Comune di Potenza.

L’assessore alle Politiche sociali Fernando Picerno sottolinea:

“Numerose le iniziative svolte all’interno dei quartieri della città sul tema della pace!

Dai ragazzi di ‘We love Potenza’ per un centro storico per tutti, al gruppo di Latte Amore e Fantasia con le sue attività naturalistiche ed esperienziali, ai ragazzi del rione Lucania con capofila ‘Ritorno alla Vita’ nelle attività ludico-creative, alle rassegne cinematografiche di Zero0971, al viaggio comunitario nel rione Bucaletto con i partner di progetto HDUEteatrO con attività teatrali, ecc…vedono coinvolta l’intera comunità potentina con target che vanno dai piccoli fino agli adulti, in un’ottica di inclusione e integrazione, sotto la buona stella delle istituzioni”.a

