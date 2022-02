Potenza: al via i tirocini formativi in collaborazione con l’università. Angelo ci spiega tutti i dettagli

Di nuovo a tu per tu con il Dott. Angelo Triani agente in attività finanziaria per Fiditalia in Basilicata

Dott. Triani buongiorno, ci si ritrova dopo circa un anno e si parla ancora di pandemia, ma voi avete mantenuto le promesse anticipate nel precedente articolo.

Buongiorno a voi e grazie per la consueta ospitalità.

Come avevamo anticipato nel precedente articolo ora sono tre le agenzie aperte: Potenza, Matera e Melfi ed abbiamo saputo che presto trasferirete la sede di Potenza in una nuova location fronte strada.

Si, a breve ci trasferiremo di circa cinquecento metri sempre nella stessa via, Via del Gallitello.

Ci pare di capire che non cambi molto come posto in sostanza?

Assolutamente no, ci sposteremo praticamente all’uscita della rotonda di Viale dell’Unicef direzione Via del Gallitello, proprio all’imbocco della via.

Cosa si aspetta da questo 2022??

Bisogna ripartire cogliendo gli insegnamenti positivi appresi attraverso l’efficace gestione della pandemia: questa esperienza ci ha portato a sperimentare nuovi modi di affrontare la quotidianità, a partire dal lavoro, con lo sviluppo di nuovi modelli di business che potrebbero rivelarsi fattori di successo per mantenere il vantaggio competitivo sul mercato.

In modo particolare, a mio avviso, la gestione della pandemia ha insegnato che le aziende devono essere flessibili e pronte a reagire velocemente al cambiamento, per cogliere le opportunità che si presentano, continuando a garantire un livello di servizio elevato e un supporto continuo alla propria clientela.

Parliamo del vostro sito web: su www.triani.retefiditalia.it è riportato, tra le News, che avete stretto una collaborazione con l’Unibas, l’Università degli Studi della Basilicata, per effettuare i tirocini presso le vostre sedi.

Si offriamo la possibilità a laureati e laureandi in economia e commercio di effettuare tirocini formativi e di orientamento presso le nostre sedi di Potenza, Melfi e Matera.

Ci sono casi di tirocinanti che sono poi rimasti in pianta stabile presso la vostra struttura?

Assolutamente sì; uno dei nostri obiettivi è quello di far crescere le risorse al nostro interno e poi assumerle in modo tale che l’azienda abbia collaboratori sempre giovani e qualificati.

Ci sono altre posizioni aperte?

Più che di posizioni parlerei di nuovi progetti e di nuove sfide: valutiamo con attenzione le figure con esperienza nel settore del credito al consumo, prestiti personale e cessioni del quinto e poniamo particolare attenzione, sempre, alle candidature di profili commerciali.

Come ci si può candidare per un colloquio?

Esiste un’ area dedicata sul nostro sito www.triani.retefiditalia.it, con alcune utili informazioni sui profili che ricerchiamo ed è possibile inviare il curriculum via e-mail a diragenzia.triani@retefiditalia.it

Ci si può candidare anche senza avere requisiti specifici?

Ovviamente si.

Abbiamo notato inoltre che sul sito ci sono convenzioni speciali con alcune Pubbliche Amministrazioni?

Si nel tempo abbiamo incrementato le nostre azioni commerciali per proporre le migliori offerte ai nostri clienti.

Avete in mente nuove aperture per il 2022?

Al momento no, ma tutto dipenderà dalla crescita delle risorse interne; può capitare che ci sia la necessità di aprire una nuova agenzia per cogliere nuove opportunità di business e contestualmente sia giunto il momento per la crescita professionale di un nostro collaboratore pronto ad assumere il ruolo di responsabile di agenzia.

Salutiamo il Dott. Triani ringraziandolo come sempre per la sua disponibilità nel raccontarci le novità della sua azienda e augurandogli un fortissimo in bocca al lupo.

Siamo felici che in realtà territoriali come la Basilicata ci possano essere aziende come questa che, nonostante la crisi, si affacciano con un approccio ed un impatto positivi sul mercato.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)