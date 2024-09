Potenza: al via il Casting in provincia per un film Rai! Ecco come partecipare alle selezioni

Al via il casting in provincia di Potenza.

Per importante film Rai a Villa d’Agri che verrà girato il 17 Settembre 2024, si ricercano questa settimana:

10 uomini adulti di corporatura robusta per il ruolo di camionisti.

10 comparse di età varia, maschili e femminili.

Uomo anziano per il ruolo di Cameriere.

Previsto compenso di contratto nazionale di figurazione cinematografica.

Per candidarsi inviare al whatsapp Casting 3485328495:

“nome cognome età, città di residenza , due foto personali : una intera e una primo piano” (no filtri, no occhiali da sole, no cappelli).

Amedeo Trotta

Extras Casting Director