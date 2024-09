Potenza, sta per cominciare la scuola e per aiutare chi è meno fortunato ognuno può donare: penna, quaderno, diario, matite e qualunque altra cosa! Ecco come contribuire

In un contesto economico sempre più difficile, l’inizio dell’anno scolastico può rappresentare un momento di grande preoccupazione per molte famiglie.

L’acquisto di zaini, quaderni, libri, penne e tutto il materiale necessario per affrontare le lezioni spesso comporta un impegno economico rilevante, che non tutte le famiglie possono sostenere con facilità.

È proprio in questa situazione che molte associazioni di volontariato entrano in gioco, svolgendo un ruolo fondamentale per garantire a tutti i bambini e ragazzi l’accesso all’istruzione.

In cartoleria, da Toy’s Word in via Giovanni XXIII, i clienti hanno la possibilità di acquistare uno zaino o altro materiale scolastico e lasciarlo “in sospeso” per chi non può permetterselo.

Questo progetto, oltre a fornire un aiuto concreto, sensibilizza la comunità sull’importanza della condivisione e della solidarietà.

In città l’Associazione Culturale “Io Amo il Potenza“ è sempre in prima linea per ascoltare ed aiutare concretamente chiunque si trovi in grosse difficoltà e anche quest’anno, per la terza edizione, è pronta a mettere in atto l’iniziativa “La buona Scuola”.

Come fanno sapere alla nostra Redazione:

“L’associazione Io amo il Potenza è lieta di annunciare il grande successo dell’iniziativa intitolata “Ferragosto Rovente” durante la quale siamo riusciti a raccogliere e distribuire un’ importante quantità di cibo a favore delle persone bisognose.

Grazie alla generosità dei cittadini e dei volontari, abbiamo potuto supportare numerose famiglie in difficoltà e anche due case famiglie della nostra città come la Casa famiglia Melania e Don Tonino Bello, garantendo loro un pasto caldo e un momento di serenità in occasione della festività.

L’iniziativa ha visto una straordinaria partecipazione da parte della comunità, con numerosi donatori che hanno contribuito in vari modi, dimostrando ancora una volta il forte spirito di solidarietà che caratterizza il nostro territorio.

Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e reso possibile questo successo, dai volontari impegnati nella raccolta e distribuzione, ai cittadini che hanno donato cibo, fino alle aziende che hanno fornito il loro supporto.

Siamo orgogliosi del risultato ottenuto e continueremo a lavorare con lo stesso impegno per aiutare chi ne ha più bisogno.

Infatti dopo il successo dell’iniziativa di Ferragosto, siamo pronti a lanciare una nuova campagna solidale: la raccolta di materiale scolastico per i bambini e i ragazzi bisognosi.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico alle porte, molte famiglie si trovano in difficoltà nell’acquistare tutto il necessario per garantire ai propri figli un’istruzione adeguata.

Invitiamo quindi, tutti i cittadini a partecipare a questa raccolta, donando quaderni, penne, zaini, colori e qualsiasi altro materiale scolastico che possa essere utile ai bambini meno fortunati.

I ragazzi di IO AMO IL POTENZA non si fermano mai e sono sempre disponibili per chiunque voglia contribuire con una donazione”.

L’Associazione infatti ricorda che chiunque fosse interessato ad aiutare il prossimo può dare il suo contributo effettuando una donazione libera con bonifico a:

codice IBAN: IT43A0567617295IB0000866678

intestazione: Angelo Triani

causale: Donazione Scuola

Chi vuole può recarsi anche presso la loro sede.

Le associazioni di volontariato che si impegnano a fornire materiale scolastico alle famiglie in difficoltà svolgono un lavoro prezioso e indispensabile.

Sicuri della risposta benefica che la nostra città saprà dare facciamo i complimenti ad Angelo e al suo gruppo che, costantemente, aiutano i più bisognosi.

Questa la locandina dell’iniziativa.