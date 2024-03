Potenza: al via il Forum Terzo Settore Basilicata per presentare questo documento alle forze politiche, in vista delle prossime elezioni. I dettagli

Il prossimo 15 Marzo, alle 15.30 presso la Sala Inguscio (in viale Verrastro), il Forum Terzo Settore Basilicata presenterà pubblicamente il documento contenente le richieste programmatiche che il Terzo settore lucano intende portare all’attenzione delle forze politiche, in vista delle prossime elezioni.

Spiega la Portavoce Carmela De Vivo:

“L’appuntamento, al quale sono stati invitati a prendere parte esponenti di tutti i Comuni e le forze politiche, vuol essere un’occasione di confronto sulle priorità da affrontare per valorizzare le specificità della regione Basilicata, orientando le politiche di sviluppo alle vocazioni territoriali.

Sfruttare quindi le specializzazioni già esistenti che hanno modellato la storia regionale, lavorando sulla loro evoluzione, a partire dal sistema di welfare, che ha visto la Regione Basilicata tra le prime Regioni a sperimentare percorsi di inclusione sociale per le persone in condizioni di fragilità.

I processi di innovazione sociale e di promozione allo sviluppo sostenibile necessitano di tempi lunghi e strategie adeguate e il Forum del Terzo Settore si propone quale soggetto in grado di fornire indicazioni e supporti decisivi per colmare alcune delle lacune registrate in passato in diversi settori e offrire validi strumenti per rendere gli ETS lucani soggetti attivi del sistema locale.

Per muoversi in questa prospettiva occorre che il Forum del Terzo Settore sia pienamente riconosciuto come interlocutore privilegiato nei processi istituzionali, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale presente nella Costituzione della Repubblica”.

Ecco i dettagli dell’evento.