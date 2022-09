Potenza: al via la scoperta delle bellezze di Villa Romana! Ecco l’iniziativa gratuita e il programma

Il 24 e il 25 settembre 2022 sono le ‘Giornate europee del Patrimonio’ e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, insieme al Comune di Potenza, organizza un appuntamento che si inserisce nell’ambito di una serie di incontri previsti in regione, con il programma intitolato ‘Tra cielo e terra’.

Il pomeriggio di sabato 24 settembre:

dalle ore 16:00 alle 20:00, la Villa romana di Malvaccaro sarà aperta al pubblico, con ingresso libero.

Alle ore 17:00 sarà possibile partecipare a una visita guidata del sito archeologico.

Alle 18:15 si potrà assistere alla rappresentazione teatrale ‘Terra di Terre’, racconti dal mondo contadino.

Un viaggio tra Steinbeck, Calvino e le memorie popolari, a cura della compagnia teatrale tolvese ‘Casa rosa e Astarotheatro’.

Spiega l’assessore alla Cultura e al Turismo Stefania D’Ottavio:

“Un’occasione preziosa che mette l’arte al primo posto in una giornata che vuole aprire a nuove prospettive il visitatore.

Ringrazio la Soprintendenza e la responsabile del progetto Sabrina Mutino per aver pensato e realizzato un percorso fisico e culturale capace di proporre la sintesi di una storia fatta di persone, di luoghi e di oggetti in grado di emozionare.

Potenza è una città dai mille volte e le strutture moderne del presente e del recente passato, spesso fanno quasi da cornice ad alcuni scrigni, tra questi la Villa Romana appunto, che ne custodiscono gelosamente e ne attestano un’esistenza millenaria.

Resto convinta che esperienze come questa siano occasioni da non perdere, anzi da riproporre, perché solo attraverso la conoscenza delle proprie radici è possibile far tesoro delle esperienze di quanti ci hanno preceduto e contribuire a disegnare il migliore futuro possibile”.

