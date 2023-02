Potenza: al via progetti per 8 milioni di euro! Ecco i dettagli

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Potenza, Fernando Picerno e il dirigente dell’Unità di direzione Servizi alla Persona Giuseppe Romaniello hanno preso parte a Roma ai lavori di avvio del ‘PN Metro’, che per la prima volta coinvolge 29 città medie del sud, inclusa Potenza.

Un cronoprogramma serrato, finalizzato alla sottoscrizione del protocollo di finanziamento di misure a sostegno della inclusione e della innovazione sociale, prevista per il prossimo aprile.

Evidenzia l’assessore Picerno:

“Incrociando le informazioni ricevute, potremmo avere la possibilità di candidare una o più azioni per un totale di circa 8 milioni di euro, di cui 2 milioni per infrastrutture.

La data entro la quale portare a compimento i progetti è fissata al 2026.

E’ necessaria grande attenzione per progettare azioni che abbiano impatto, che siano sostenibili e rinnovabili.

E’ possibile fare richiesta di assistenza tecnica, da attivare dopo aver sottoscritto il protocollo di finanziamento.

In questi due giorni abbiamo lavorato per costruire un’opportunità finalizzata a dare sostenibilità a quanto si è già avviato sul nostro territorio e all’implementazione di nuovi servizi nel solco tracciato dal Piano sociale di zona, recentemente approvato”.

Spiega il dirigente Romaniello:

“Potremo così potenziare iniziativa in dirittura d’arrivo, quali, per esempio, la struttura dell’Housing First, potremo rafforzare la partenership tra pubblico, no profit e profit, disegnata dal Distretto dell’inclusione per l’inserimento lavorativo, potremo procedere a sviluppare il profilo di comunità, ossia il sistema dei servizi sociali diffusi, potremo favorire lo sviluppo di imprese sociali di comunità.

Queste potenzialità saranno definite all’atto della definizione del protocollo, da elaborare in coerenza con gli obiettivi strategici indicati nel Piano Sociale di Zona”.

