Potenza: alla guida ubriachi, stupefacenti e mancanza di titolo per la permanenza sul territorio. Ecco i controlli del Comando Provinciale Carabinieri

Segue una parabola in continua ascesa l’opera di intensificazione dei servizi d’istituto messa in atto dal Comando Provinciale di Potenza e svolta attraverso l’impiego dei militari delle Compagnie dipendenti capillarmente distribuite sul territorio.

Nel weekend di ferragosto appena conclusosi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Viggiano assieme alla Stazione capoluogo e quelle di Villa D’Agri e Brienza hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere e, nello specifico, delle violazioni in materia di circolazione stradale e stupefacenti.

In tale contesto è stata rafforzata la presenza e vigilanza sulle vie comunali, lungo le strade statali e nei luoghi di aggregazione di giovani al fine di garantire il rispetto della legalità.

Il dispositivo, che ha permesso il presidio di zone precedentemente individuate, ha operato il controllo di 460 veicoli e 571 soggetti tra conducenti e passeggeri nonché di 55 esercizi pubblici, obiettivi sensibili ed aree rurali a rischio, elevando, tra le altre, sanzioni al Codice della Strada per più di 18.000 € e 123 controlli con etilometro.

Nel corso delle citate attività istituzionali, i militari dell’Arma hanno provveduto a denunciare in stato di libertà:

– sei automobilisti per guida in stato di ebbrezza alcolica, tutti cittadini italiani, i quali, sottoposti a controllo con etilometro, sono risultati in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche (con tassi alcolemici da 1,00 g/l a a 1,50 g/l); a tutti è stato ritirato il titolo di guida che verrà trasmesso alla Prefettura di Potenza per la successiva sospensione.

– una 32enne di origini peruviane che è stata sorpresa dai militari della Stazione Carabinieri di Brienza sprovvista di valido titolo per la permanenza sul territorio nazionale;

Si è provveduto a segnalare quattro soggetti alla Prefettura di Potenza, quali assuntori di sostanze stupefacenti, due del luogo e due residenti fuori regione, che, a seguito di perquisizione, venivano trovati in possesso di sostanze stupefacenti del tipo Hashish, Cocaina, Eroina e Marijuana, poste contestualmente sotto sequestro.

Per tutti i soggetti deferiti in stato di libertà e su menzionati, naturalmente, vige la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna.

L’attività di controllo ed il costante presidio del vasto territorio del potentino, rappresentano uno strumento indispensabile per la prevenzione dei reati e la loro continua intensificazione costituisce un obiettivo imprescindibile per i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza nel contrasto di qualsiasi forma di illegalità.