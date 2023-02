Potenza, altra trasferta sulla strada dell’Academy Basket, Vaccaro: ”Vogliamo dimostrare di meritare la posizione in cui ci troviamo”. Ecco i dettagli

La trasferta di Curti (palla a due domani alle ore 19.00) chiude il miniciclo di due gare consecutive per l’Academy lontano dal PalaPergola.

Dopo la vittoriosa partita di sabato scorso a Napoli, infatti, i ragazzi di Vincenzo Bochicchio affrontano un’altra squadra pienamente impelagata nelle posizioni di retrovia della classifica, in virtù degli otto punti conquistati che valgono ad Antonio Porfido e compagni la terzultima posizione.

Nulla, però, che possa lasciare tranquilli i sonni potentini, memori del match d’andata al PalaPergola che la giovane squadra allenata da coach Mimmo Posillipo condusse anche di cinque lunghezze ad otto minuti dal termine, salvo cedere solo nel finale alla bomba di Ciccio D’Urzo, che a 45 secondi dal termine decretò la vittoria dell’Academy (72-69).

La Virtus, però, vanta come detto appena otto punti in classifica e non vince dal turno infrasettimanale dell’Immacolata, quando sconfisse a domicilio 85-58 la Napoli Basket Academy, così come al Palazzetto dello Sport di casa sono arrivati – tutti nelle prime cinque giornate di campionato – gli altri tre successi, rispettivamente contro Nola, Agropoli e Secondigliano.

L’esperienza di Angelino e Porfido (18.2 e 13.8 punti di media per la guardia ed il lungo casertani), accompagnata dal talento dei giovanissimi Miraglia (15.0) e Pisapia (17.9) sono le qualità migliori di un roster che da qualche settimana – quattro gettoni finora – può vantare anche la presenza di Dario Guadagnola, che ha viaggiato a quasi 22 punti ad allacciata di scarpe nella nuova militanza intrapresa dopo aver lasciato Nola.

L’Academy, sul fronte opposto, è reduce da sei vittorie consecutive coincise con l’inizio del 2023 e sa che non può permettersi passi falsi che ne pregiudichino la vetta della classifica, condivisa in questo momento con Portici 2000, in attesa di una seconda parte di campionato che, già a partire da domenica 26 in casa con Cava, metterà Giancanio Vaccaro e compagni di fronte ad una serie di partite decisive per le sorti della regular season:

Afferma il ventitreenne lungo potentino:

“La partita di domani è una tappa importante nel nostro percorso, i campi in trasferta sono sempre pieni di insidie e noi vogliamo dare continuità al nostro stato di forma le sei vittorie di fila sono uno stimolo per continuare a lavorare duro ed affrontare con le giuste motivazioni una gara difficile come quella di domani.

Vogliamo dimostrare partita per partita di meritare la posizione in cui ci troviamo ed il difficile campo di Curti sarà un ulteriore banco di prova in questo senso”.

Palla a due alle ore 19.00 – a porte chiuse e con diretta streaming Facebook sulla pagina Virtus Curti 04 – agli ordini dei signori Iorio di Napoli e Morra di San Giorgio a Cremano.a

