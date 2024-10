Potenza: Amministrazione e i cittadini insieme per un futuro più verde e rispettoso dell’ambiente. L’iniziativa

L’assessore all’Ambiente del Comune di Potenza, Michele Beneventi, esprime:

“grande soddisfazione per l’esito positivo dell’iniziativa ‘Rispettiamo l’ordinanza comunale’, avviata il mese scorso nelle contrade ‘Potenza Est’ e ‘Potenza Ovest’.

Questo progetto è stato concepito come un passo fondamentale verso il rispetto dei cosiddetti ‘frontisti’ e la valorizzazione degli spazi verdi che ci circondano.

La buona riuscita dell’iniziativa è il risultato di una fattiva collaborazione tra diverse figure chiave sul territorio.

Un ruolo fondamentale è stato giocato dal consigliere comunale Donato Bonomo, rappresentante del gruppo consiliare Potenza Prima, il quale ha mobilitato la sua comunità di ‘Potenza Ovest’, aiutando a sensibilizzare i cittadini sull’importanza del rispetto per il verde e delle norme comunali.

In questo contesto, le associazioni ‘Noidipotenzaest’, guidata dal presidente Gianluca Pace, e ‘Poggio d’Oro’, guidata dal presidente Angelo Morlino, hanno dimostrato un impegno straordinario.

Le due associazioni hanno svolto un lavoro prezioso, sia nel coinvolgere i cittadini, sia nel promuovere attività pratiche e formative sul tema della cura del verde.

Le loro azioni hanno portato a momenti di confronto e sensibilizzazione che si sono rivelati fondamentali per il successo dell’iniziativa.

Siamo riusciti a promuovere un dialogo costruttivo tra l’Amministrazione e i cittadini.

Il rispetto dell’ordinanza comunale è il primo passo per garantire un ambiente urbano più verde e sostenibile.

Ogni piccolo gesto conta e ogni cittadino può fare la propria parte”.

La campagna ‘Rispettiamo l’ordinanza comunale’:

“ha già suscitato un notevole interesse tra i residenti, rendendoli più consapevoli delle proprie responsabilità nei confronti degli spazi pubblici e dei propri giardini.

Dal 16 al 26 settembre scorso si sono tenuti incontri informativi, attività di sensibilizzazione e giornate dedicate alla cura del verde che hanno creato un clima di partecipazione e collaborazione senza precedenti.

Si è posta maggiore attenzione all’aspetto della vegetazione che invade la carreggiata, creando problemi di manutenzione e rischi per la sicurezza stradale. Spesso si tratta di vegetazione che ricade nella proprietà privata e che non é manutenuta.

La cura del verde è un tema di vitale importanza per il benessere delle nostre comunità e per la qualità ambientale complessiva. In un periodo in cui l’attenzione verso la sostenibilità, – precisa l’assessore Beneventi – è più che mai necessario che ogni cittadino si senta coinvolto e parte attiva di questa sfida.

E’ fondamentale un cambiamento di mentalità: è essenziale che ogni cittadino prenda coscienza del proprio ruolo e rispetti l’ordinanza comunale numero 82 del 12 ottobre 2021, che definisce chiaramente gli obblighi riguardanti le aree verdi.

Crediamo che il dialogo e il confronto siano più efficaci delle multe e l’iniziativa ‘Rispettiamo l’ordinanza comunale’ ne è un evidente esempio”.

L’assessore all’Ambiente invita tutti i cittadini di Potenza:

“a continuare a lavorare insieme per un futuro più verde e rispettoso dell’ambiente.

La bellezza delle nostre città dipende anche dalla dedizione di ognuno di noi.

Facciamo sì che Potenza diventi un modello di sostenibilità e rispetto per il nostro patrimonio naturale”.