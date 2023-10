Potenza: anche Dacia Maraini interverrà a quest’iniziativa in onore della poetessa e docente Colicigno! I dettagli

Giovedì 19 ottobre 2023, con inizio alle ore 16.30, presso la Sala conferenze del Polo bibliotecario di Potenza in via don Minozzi si svolgerà un’iniziativa dedicata a Lorenza Colicigno, già docente presso il Liceo classico “Quinto Orazio Flacco” di Potenza, poeta, animatrice culturale e tra le socie fondatrici del CIDI di Potenza nel 1979, in occasione dell’80° compleanno.

Nel corso dell’incontro, organizzato dal Polo bibliotecario e dal Centro di iniziativa democratica degli insegnanti di Potenza, Luigi Catalani, Anna Santoliquido, Emma Colonna e Oreste Lo Pomo tracceranno un profilo della docente e poeta.

Interverrà Dacia Maraini e concluderà Lorenza Colicigno.

Nata a Pesaro nel 1943, Lorenza Colicigno vive fin dall’infanzia a Potenza.

Dopo alcuni anni di attività radiofonica e televisiva per la RAI nelle sedi di Potenza e di Roma, si è dedicata all’insegnamento della lingua e della letteratura italiana e latina nel Liceo classico di Potenza.

Ha pubblicato quattro sillogi liriche: Quaestio de Silentio (Il Salice, 1992), Canzone lunga e terribile per Isabella Morra (Nemapress, 2004), Matrie (Aletti editore, 2017) e Cotidie (Manni, 2021), un diario poetico e fotografico dedicato alla città di Potenza, “il quotidiano raccontato in versi”. Un omaggio alla città che l’autrice vive come madre e matrigna.

La sua poesia s’interroga sul senso della parola e sul ruolo del poeta, in particolare “della” poeta, legandoli alla tradizione da un lato, all’eversione di essa dall’altro, come, ad esempio, in “Chi uccide il poeta” o in “Che malattia è questa”, contenute in Quaestio de Silentio.

In Canzone lunga e terribile indaga le specificità della scrittura femminile, attraverso un dialogo con la personalità e la poesia di Isabella Morra, mentre in Matrie ripercorre i luoghi della sua vita, cercandovi ancora una volta le radici della sua scrittura.

Interessata alla ricostruzione di una storia della scrittura delle donne, Lorenza Colicigno ha una vasta conoscenza della letteratura antica, moderna e contemporanea, della quale si avvale nella redazione di saggi e recensioni.

