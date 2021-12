Potenza, anche quest’anno i Vigili del Fuoco hanno accompagnato Babbo Natale dai bambini in ospedale!

In occasione della festività del Santo Natale, pur nelle difficoltà del particolare momento, si è svolta la consueta ed apprezzata iniziativa di solidarietà che il personale operativo del Comando di Potenza svolge, d’intesa con il Personale Sanitario dell’Ospedale San Carlo di Potenza, a favore dei bambini ospiti del reparto di pediatria nel giorno del Santo NATALE.

In particolare i Vigili del Fuoco nell’ambito dell’attività esercitativa questa mattina hanno “prestato soccorso” a Babbo Natale che con il suo sacco di doni è stato tratto in salvo e poi portato sul terrazzo del reparto, mentre i piccoli degenti dietro le finestre delle proprie camere hanno assistito alla manovra.

L’appuntamento diventato oramai consueto da diversi anni, a sostegno dell’incessante lavoro del personale sanitario e di vicinanza a chi si trova in corsia insieme alle famiglie anche durante le festività.

Ecco perché, anche nella mattina di Natale abbiamo compiuto un piccolo gesto per offrire un sorriso a questi bambini, per stare sempre vicini a chi in questo giorno di festa non è potuto stare insieme ai propri familiari.

